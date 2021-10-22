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理財通兩日 中行逾1200客開戶

2021-10-22 列印
　　跨境理財通業務於周二正式開通。中國銀行行長劉金表示，截至周三晚上，中行開戶量超過1200戶，佔整體市場逾62%。

  劉金昨日出席金融街論壇時表示，人民幣國際化發展規模逐步擴大，人民幣亦是全球第5大的支付及儲備貨幣。去年人民幣跨境收付總額中，資本項目佔75%以上。而近期開通的債券通南向通和跨境理財通，是中港兩地金融互聯互通的新發展，為人民幣在資本項目下的使用拓展新空間。



　　劉金續指，市場主體跨境使用人民幣的動力增強，因為人民幣國際化有助企業降低匯率風險、拓闊融資渠道和提升經營效率。目前全球經濟不確定因素增加，不少市場主體選擇人民幣產品，期望擴大人民幣在跨境貿易中的使用。
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