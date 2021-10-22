劉鶴派定心丸 內房應聲急炒上

中央官員向市場大派「定心丸」撐內房，國務院副總理劉鶴表示，目前房地產市場出現了個別的問題，但總體風險可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。此外銀保監亦發聲指，恒大集團的問題為個別企業的問題，判斷恒大不會對行業或整個中資企業的信譽帶來大的影響。受到劉鶴言論支持，內房股昨日強力反彈，藍籌升幅榜中首五名共有四隻由內房股包辦。劉鶴於本周三在北京舉辦的2021金融街論壇年會上明確提到，會統籌做好金融風險防控，要堅持市場化、法制化原則，堅持底線思維，實現防風險和穩發展的動態平衡；同時要推動中小金融機構改革，處置好少數大型企業的違約風險。融創銳升一成中央高層派定心丸撐內房，帶動內房股股價造好。藍籌升幅榜中首五名共有四隻由內房股包辦，當中龍湖（960）急升7.64%收報37.35元，領漲恒指成分股。另中海外（688）升4.86%收造18.14元；潤地（1109）漲3.5%收報32.5元；碧桂園（2007）揚3.46%收報8.08元，居藍籌升幅榜第三至第五位。此外，負債較高的融創中國（1918）急升10.19%收報18.16元；旭輝（884）揚8.7%收造5元；合景泰富（1813）升6.7%收報7.65元。另外，物管股亦跟升。碧服（6098）升3.28%收報66.1元；融創服務（1516）勁升10.93%收報18.06元；奧園健康（3662）急漲12.12%收報4.44元；寶龍商業（9909）走高9.04%收造18.82元。又，中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞，在三季度銀行業保險業數據信息暨監管重點工作發布會上表示，相關部門和地方政府正在按照法制化、市場化的原則，開展恒大風險的處置化解工作。