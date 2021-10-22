屈臣氏引韓美妝品牌到港

繼早前的保就業計劃，再加近期推出的電子消費券，各個行業同時受惠，也反映在失業率回落的走勢上，但統計數字滯後，只反映政府提振措施的效力，已成過去，不少業界人士擔心，環球疫情持續不散，香港與內地通關難以實現，未來在沒有政府介入之下，展望不少行業的裁員潮將起，失業率又會回升，政府不能坐視不理，必須未雨綢繆，研究其他提振經濟的方案。 統計處公佈，最新失業率百分之四點五，較上次數字跌零點二個百分點，其中消費及旅遊相關行業失業率依然高企，為百分之七點二。這些數字，是在有電子消費券撐市民消費、惠及各行業之後的表現，只屬短暫性，在電子消費券的龐大消費力過後，各行業又要面對疫情的挑戰。其中尤...

2021-10-22