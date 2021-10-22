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屈臣氏引韓美妝品牌到港

2021-10-22 列印
　　長和（001）旗下屈臣氏集團昨日公佈，與韓國美妝品牌Mise En Scène和COSRX在亞洲市場建立合作夥伴關係，將把Mise En Scène旗下產品Hello Bubble引入本港；另外亦推出屈臣氏K-Beauty Land，在線下和線上商店提供超過8000種南韓美妝產品。

　　屈臣氏國際獨家品牌總監袁儀鳳表示，為滿足不斷增長的需求，屈臣氏與多個韓國美妝品牌合作，為亞洲各地的美容愛好者提供更多選擇，同時孕育新興品牌並協助他們拓展業務。



  袁儀鳳又稱，屈臣氏的O+O（線下及線上）策略有效幫助品牌隨時隨地與亞洲市場的目標顧客互動和聯繫。

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