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傳凱雷KKR等有意競購卓佳

2021-10-22 列印
　　本港主要過戶處之一卓佳集團（Tricor）放售反應踴躍，多家私募股權公司及財團均有意競投。彭博引述消息人士指出，凱雷投資、霸菱亞洲投資及駿麒投資等私募股權公司，正考慮競購卓佳，而KKR及CVC Capital Partners亦考慮於本周的截止日期前申請，以非約束性要約方式競購。此外，由MBK Partners、春華資本及華平投資牽頭的財團，亦對卓佳表達有意向競購。

        卓佳提供企業、投資者、人力資源及薪資管理、企業信託及債務服務、基金行政管理及戰略業務諮詢服務。該公司辦事處網絡覆蓋21個地區和47個城市，服務5萬位客戶。



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