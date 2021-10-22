內地建議回港掛牌 滴滴或從美國退市

國家網信辦今年7月先後對在美國上市的網上叫車平台滴滴、「貨車界Uber」滿幫及應用程式「BOSS直聘」母企看準網實施網絡安全審查，外電引述消息指，有關調查結果料最快於下月出爐，中國監管機構已建議這三家公司考慮回港上市，料最快明年成事，意味他們最終或要從美國退市。受消息刺激，滴滴於美股早段曾升逾8%，BOSS直聘亦升逾5%，滿幫則升1%。《華爾街日報》引述消息指，網信辦近日約談滴滴、滿幫及看準網的高層，並於會上建議這三家公司考慮到香港上市。據悉，滿幫已探索在香港上市的可能性，最快明年進行。這三家公司今年6月先後在美國上市，合共集資約70億美元（約546億港元），但上市不足一個月便捲入網絡安全審查，滿幫及看準網旗下應用程式需暫停新客戶註冊，而滴滴旗下的滴滴出行應用程式更被要求下架。報道指出，在審查期間，監管當局曾到涉事公司的辦事處，向高層人員進行徵詢，並搜查公司的電郵及內部通信，及追蹤公司如何存儲和使用用戶信息。當局更針對滴滴赴美上市時背後的決策過程，作集中調查。經過逾兩個月的調查，滴滴、滿幫及看準網的審查已接近尾聲，預計最快將下月公佈調查結果。據了解，網信辦未有發現任何證據，證明這三家公司在美國上市構成國家數據安全風險，及美國監管機構可以完全審閱其審計文件的指控。萬達商管獲阿里騰訊投資其他新股方面，初步上市文件披露，萬達商管上市前引入多名股東，包括阿里巴巴（9988）馬雲旗下螞蟻科技，持內資股及非上市外資股分別0.46%及0.98%，雙方並已定立數碼化合作框架協議；騰訊持股0.72%；馬化騰控制的公司持內資股0.12%；鄭裕彤家族持有的周大福代理人持股0.07%；碧桂園（2007）及碧桂園物業（6098）共持股3.6%；基匯資本持股0.13%；華平投資持股0.54%；太盟投資持股10%。聯席保薦人為中信里昂、摩根大通及瑞信。