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聯通首三季純利增19.4%

2021-10-22 列印
　　中國聯通（762）公佈，截至今年9月底止，首三季純利按年升19.4%，至129.23億元（人民幣，下同）。期內收入按年升8.5%，至2444.89億元；當中服務收入按年升7.3%，至2223.84億元；銷售通訊產品收入按年升22.8%，至221.05億元；EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）按年升2.2%，至753.37億元。

        流動業務方面，今年9月流動出帳用戶淨增260萬戶，5G套餐用戶9月淨增788.4萬戶。今年首三季流動出帳用戶淨增974萬戶，累計達3.16億戶；5G套餐用戶淨增6612萬戶，累計增至1.37億戶。





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