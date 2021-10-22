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金沙第三季EBITDA轉賺2.49億

2021-10-22 列印
　　金沙中國（1928）控股股東Las Vegas Sands Corp.（LVS）的業績顯示，金沙中國淨虧損由去年同期的5.62億美元，縮至4.23億美元；經調整物業EBITDA（息稅、折舊攤銷前利潤）轉賺3200萬美元（約2.49億港元），去年同期蝕2.33億美元。外界擔心澳門諮詢修改《博彩法》，但金沙認為收緊監管有利長遠運作，即使中美關係沒有明顯緩和，相信以公司多年在澳門投資，明年會獲續牌。

　　金沙中國主席戈爾茨坦指出，對整個旅遊及消費市場仍充滿信心，惟澳門及新加坡實施的旅遊限制繼續限制到訪人數，局限集團的財務表現。他強調生意要視乎疫情。





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