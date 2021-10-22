中環IFC外望——國泰進軍電商 推新網購平台

近期積極擴展非航空業務國泰航空（293），早前將亞洲萬里通（Asia Miles）整合在「國泰」品牌後，昨日正式宣佈進軍電商，推出一個新網購平台，讓市民可全用里數兌換，或以「里數加現金」方式購物，現金消費亦可每5元換取1里數，並最快翌日送貨。國泰同時做推廣活動，包括舉行八折快閃店，並加入「雙11」促銷的行列。國泰公佈，推出新網購平台，提供逾一萬件產品或服務予消費者，產品分為10個類別，包括電子產品、家品、演唱會及娛樂活動、佳餚美酒、國泰珍藏精選等。有關網購平台沿用前Asia Miles換領里數獎賞的頁面，市民可選擇純里數或「里數加現金」方式購物，翻查該網站，大部份產品的「里數加現金」最低里數門檻為2000里數，另外少部份貨品可全數以現金支付。該網購平台同時提供賺取里數功能，每消費5元賺取1里數，若使用聯營的渣打國泰萬事達信用卡，則每消費3元額外賺1里數。而國泰亦推出一個工作天內送遞服務，即翌日送貨，國泰指有關運費已包含在售價內，不會徵收額外費用。惠康引入bread pantry反應理想本地零售商於疫情下紛紛調整市場策略，牛奶公司旗下連鎖超市惠康早前引入麵包品牌bread pantry，出售袋裝麵包等產品。惠康及Market Place商務拓展董事Lance Canavan表示，有關銷售反應理想，未來會考慮拓展模式至更多其地分店，並會繼續保持創新，以提升線下店鋪的質素。Lance canavan表示，該集團引入bread pantry後的反應理想，現時其愉景灣分店設有現場焗製麵包、即沖咖啡，及獨家發售等產品，冀手工麵包能夠更大眾化。目前Bread Pantry在集團旗下超市推出一系列純手工袋裝麵包，並進駐近20個香港零售點，當中包括Market Place by Jasons、特選惠康分店、3hreesixty等。政府早前相繼推出第一、二期電子消費券，惠康及Market Place新鮮食品商務拓展董事李昭韻表示，消費券對零售行業帶來幫助，加上見近期在家煮食等需求大增，帶動旗下店舖人流及生意錄得增長。高瞻