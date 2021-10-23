恒指全周漲796點 險守二萬六

北水南下淨流入1.03億元，雖為連續第三日流入，但按日大減82.31%，大市成交金額降至1243億元。
全周計，恒指漲796點，國指揚390點，科指則升436點。當中恒指及國指已連續第四周上揚，科指則連升三周。
二線科網股向好
科網股向好，在大型科網股唞氣下，板塊由二線股領漲。報道指華為及中芯國際（981）獲美國商務部豁免，取得美國的技術出口許可，推動中芯走高4.7%，收報23.15元；另外與華為具相當業務合作的中軟國際（354）升3.5%，收報13.64元。
手機相關股受捧，丘鈦（1478）急升10.6%，收報12.36元；比亞迪電子（285）抽高6.8%，收報27.4元；瑞聲科技（2018）升3.8%，收報34.35元。
ATMX四大科網巨頭則略為向好，騰訊（700）升0.8%，收報509.5元；美團（3690）漲0.3%，收報289.2元；小米（1810）揚0.7%，收報22.6元；阿里（9988）靠穩升0.3%，收報174.4元。
汽車股有買盤支持，比亞迪（1211）盤中曾見296.8元新高，收揚4.8%，報295.4元；恒大汽車（708）隨恒大系漲4.7%，收報3.59元。
耀才證券研究部分析員鄧均樂表示，大市在板塊輪動下反彈，惟恒指升至26000點已見阻力，過去三日盤中曾跌穿26000點，加上成交縮減，預計大市暫時會於26100至26200點先行整固。走勢上，恒指仍處上升軌道中，後市或需要由舊經濟股如內房或金融股推動，若重磅金融股能交出較亮眼的第三季數據，大市升勢或由金融股接力。