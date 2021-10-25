低位累彈逾二千點需整固 港股26600點料遇阻力

美股上周五個別發展，杜瓊斯工業指數升73點，收報35677點，創收市新高，但標準普爾500指數和納斯達克指數則下滑，主要因為市場擔心美國聯儲局收水，打擊投資意欲。有分析指，市場早有心理準備加息，所以美股暫時不會出現沽壓，而恒指夜期上周五低水119點，恒指今日或會低開，並在26000點上下爭持，但內地推「房地產稅」，勢令內房股雪上加霜。港股上周五造好，收報26126，升109點，上周累計漲796點，已連續第4周上揚。美股表現則個別發展，主要因為美國聯儲局主席鮑威爾表明，現時是適當縮減買債的時間，令標普500指數收跌4.88點；納指亦跌125.5點；惟杜指則一枝獨秀，升73點，報35677點，創收市新高。房地產稅不利內房股恒指夜期則收報26008點，下跌102點，較上周五恒指收市低水119點。華盛證券分析師聶振邦表示，市場早有心理準備加息，所以美股暫時不會出現沽壓，惟當有明確的減少買債時間表推出，美股市場或會較為波動，而港股投資者可留意美股期貨的走勢。他續指，由於恒指夜期低水，恒指今日或會低開，25800點為支持位。金利豐證券研究部執行董事黃德几則認為，恒指今日有機會略為高開，但其後會稍為回落，因為其已反彈逾二千點，加上26600點阻力好大，以及內地推出「房地產稅」，令內房股雪上加霜。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，「雙十一」即將來臨，投資者可以留意京東（9618）和物流股，另外亦要關注美國聯儲局會否收水，以及美股業績表現。他預計，恒指本周將會在26000點水平上落，而在26300點有阻力，另恒指不會大跌，因為港股走勢有所改善，企穩10天、20天及50天線。本周農行港交所放榜本周將有多間公司公佈季績，包括滙豐控股（005）、郵儲銀行（1658）及農行（1288）等銀行股，以及港交所（388）、中石油（857）等藍籌股。