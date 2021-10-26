上季多賺76%遠勝預期 滙控斥20億美元回購

滙豐控股（005）昨日派發第三季成績表，列帳基準除稅前利潤按年大升75.76%，至54.03億美元（約421.43億港元），首三季盈利更升1.2倍，至162.42億美元；滙控又公布斥資最多20億美元回購股份。惟滙控不派第三季度股息，管理層料全年派息比率應在40%至55%目標範圍下限水平，又指將於未來數月審視會否恢復派季息。滙控季績遠勝預期，相隔兩年多後又重啟回購計畫，但未來數月審視會否恢復派季息。於季績公布後，香港股價曾升1.8%，見全日高位47.35元，但很快便掉頭回落至47元以下，最後收報46.7元，僅升0.4%；倫敦股價折合港幣雖重上47元，惟升幅最多只有1.3%，其後收窄至1.1%，報439.65便士（約47.06港元）。滙控行政總裁祈耀年表示，基於集團對前景信心，而且資本狀況穩健，故擬斥資最多20億美元回購股份，並預期將於短期內展開。首三季盈利升1.2倍截至9月底，滙控普通股權一級資本比率（CET1）達15.9%。滙控擬於2022年底前將CET1維持在14%至14.5%正常目標範圍。財務總監邵偉信指，按CET1目標範圍，明年或再進一步回購行動，但亦視乎情況而定。滙控重申期望2021年將派息比率目標調整到40%至55%，邵偉信稱，今年盈利主要自來回撥，故仍料全年派息比率會在下限範圍，但明年派息比率可望在較高的目標範圍水平。滙控今年不派季息，只派中期息及末期息，至於何時才恢復季度派息，邵指會繼續研究季度息長短處，並將於未來數月或最遲於明年2月公布全年業績時，審視是否恢復派季度息。滙控第三季經調整稅前盈利為59.96億美元，按年升36.3%，按季升8.9%。季內滙控錄得淨回撥6.59億美元，去年同期則有7.85億美元的撥備。