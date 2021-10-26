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日報新聞 > 金融

招證上季賺27.6億跌6%

2021-10-26 列印
　　招商證券（6099）昨日發布今年第三季度報告，期內盈利為27.56億元(人民幣，下同)，按年下跌6.18%，每股盈利亦按年減少9.53%至0.3元。首9個月盈利則為85.01億元，較上年同期增加16.92%，每股盈利0.91元，按年上升9.66%。

　　招商證券於第三季，營業收入為74.4億元，較上年同期增加16.18%，至於首9個月的營業收入為217.82億元，按年上升21.67%。截止9月底，其總資產為6.14千億元，較上年度末的4.99千億元增加22.84%。



　　今年首三季度，該公司利息收入為85.14億元，按年增加19.58%。



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