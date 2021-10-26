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日報新聞 > 金融

李寧第三季同店銷售增三成

2021-10-26 列印
　　體育用品股李寧（2331）公佈，截至9月底止第三季度運營數據，整個平台同店銷售按年錄得20%至30%高段增長，期內零售渠道錄得30%至40%低段增長，批發渠道錄得20%至30%中段增長，電子商務虛擬店舖業務中段增長30%至40%。該股昨日收跌1.5%。

　　李寧表示，第三季度，不包括李寧YOUNG的李寧銷售點於整個平台零售流水，按年錄得40%至50%低段增長。期內，包括零售及批發的線下渠道錄得30%至40%高段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長，及批發渠道錄得30%至40%高段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得50%至60%中段增長。



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