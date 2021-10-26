港華引入私募籌28億 擬轉型發展智慧能源

中華煤氣（003）旗下港華燃氣（1083）為加快轉型智慧能源企業，昨日宣布引入亞洲私募基金Affinity Equity Partners（駿麒投資）做股東，將以配新股及發換股債方式籌28億元，並擬改名為「港華智慧能源」。完成後駿麒佔該公司擴大後股本13.3%，大股東煤氣股權則攤薄至59.4%。港華燃氣昨日早上預告發布一項重大公告，刺激股價半日暴漲14.2%，報5.15元，及至午後停牌。該公司下午宣布，向駿麒以每股5元發行1.17億新股，以及每股6.33元發行最多3.5億股的可換股債券，分別集資5.84億元及22.18億元，合共28.02億元，有關作價較停牌前股價分別折讓2.91%及溢價22.91%。港華燃氣所得款項淨額用作一般企業用途，包括投資智慧能源業務。股價急升14%後停牌該可換股債券為期5年，期間港華煤氣每年須支付1%利息，即2218萬元，期間駿麒可隨時將債轉股，但除債務違約外不可提早贖回。倘若所有換股債轉換成股份，連同配股部分，駿麒將持有擴大後股本13.31%股權，煤氣持股將由現時68.51%攤薄至59.39%。港燃表示，是次投資將有助轉型成為領先的綜合清潔能源供應商，加快其推出分布式太陽能項目作為智慧能源解決方案的一部分，未來會在綜合解決方案、數碼化和去碳化三大核心基礎上，建立智慧能源業務。港華燃氣行政總裁黃維義指出，由今年起5年間會投放580億元人民幣部署，將可提供15吉瓦（GW）太陽能電力。他估計，屆時智慧能源業務的利潤，將與現時單一的城市燃氣業務相若。港華燃氣去年10月與上海燃氣達成戰略合作，今年7月完成入股上海燃氣取25%股權，並預告在明年7月前向上海燃氣配股，形成互相持股。今次港燃亦向駿麒承諾，屆時不會以低於5個交易日的加權平均價格配發新股。