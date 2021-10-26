  • 2021年10月26日 星期二
  • 23º
  • 72%
熱門： 第二代美國隊長女經紀疑遭迷姦吳國際查冊周小龍

日報新聞 > 金融

馬雲累阿里一年蒸發2.68萬億

2021-10-26 列印
　　阿里巴巴（9988）創辦人馬雲在去年10月發表公開演講，批評中國金融體系後，螞蟻集團來港上市計劃急煞停，更連累阿里巴巴市值在過去一年蒸發3440億美元（約2.68萬億港元），涉及數額之大，為全球第一。該演講亦拉開中國對各行業進行整改的序幕，受牽連的公司股價大跌。

　　馬雲於去年10月24日在上海舉辦的外灘金融峰會上，批評金融監管體制，指「今天（中國）是這個不許那個不許的文件太多，政策太少。最怕監管到後來，變成了自己沒有風險，自己部門沒有風險，但是整個經濟有不發展的風險」。其後，阿里巴巴旗下的螞蟻集團來港上市計劃急煞停，更連累阿里巴巴股價急插。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd