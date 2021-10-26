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國藥首三季多賺15%不派息

2021-10-26 列印
　　國藥控股（1099） 公布截至今年9月底止首9個月業績，期內歸屬股東淨利潤為57.01億人民幣，按年升14.98%；基本每股盈利按年上升10.24%至1.83元，不派息。

　　該公司的公告顯示，截至9月底，期內營業收入達3.81千億元，按年上升16.4%；營業成本達3.69千億元，按年增加16.7%；信用減值損失為9.31億元，按年上下跌8.4%；資產減值損失為2851.6萬元，較去年同期下降91.24%。該公司期內營業利潤方面，首三季的營業利潤為1.22百億元，按年增14.09%，營業外收入達7345.3萬元，較去年同期的9101.7萬元下降。



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