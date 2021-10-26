國藥首三季多賺15%不派息

入冬之後，全球的新冠肺炎疫情有回頭上升的趨勢，即使歐美多國接種率超過七成，但最新染疫者中仍有人死亡，反映抗疫工作不能停下來。施打第三針疫苗，刻不容緩，多國正在推行。反觀香港，不知是否疫情放緩，當局似乎「歎慢板」，這既不利於防範第五波疫情來犯，也無助本港爭取與內地早日恢復通關。 多項研究顯示，打了兩針科興疫苗，半年後身體的抗體回落至低水平，打復必泰者情況較好，但抗體一樣會下跌。多國已為民眾打多一針。根據智利打第三針的研究，打兩劑科興後補一針科興，預防感染後患重症的保護率可回升至八成左右，如溝打第三針復必泰，保護率則提高至九成。亦有初步研究指，打第三針之後，或隔一段時間後，仍須...

2021-10-26