中環IFC外望——港第三季廣告開支增29%

根據admanGo廣告數據，2021年第三季整體的廣告開支按年增加29%。強勁的升幅顯示各行業正逐漸走出疫情的陰霾，廣告開支亦重拾升軌。十大廣告開支最高行業按年都錄得升幅，當中排名第一的銀行、信用卡及投資服務按年上升接近六成，升幅在十大行業中排名第二，而私人貸款類別繼續成為第三季主要業務，按年上升逾33%，當中廣告開支最高廣告商是邦民財務，按年增幅11%。排名第二的藥物及醫護行業在第三季的廣告開支按年上升17%，而腸胃藥類別廣告佔比高達15%，按年上升31%。而排名第三位的地產行業則按年上升19%，當中物業代理服務佔比達32%，按年升幅14%。各主要媒體的廣告開支按年都錄得不俗升幅，流動廣告按年更錄得高達52%升幅，以升幅計排名第一。而桌上電腦按年錄得逾四成升幅，以升幅計排名第二。排第三的社交媒體則錄得按年升幅達39%，當中facebook錄得逾31%按年升幅，而Instagram的按年升幅更達到73%，數據顯示社交媒體的廣告開支在2021年第三季正在急速增長。史美倫：港綠色金融仍須努力港交所主席史美倫昨日出席一個論壇時表示，近年中國綠色金融發展的步伐明顯加快，而香港作為亞洲金融中心一定要扮演重要角色，惟香港在綠色金融方面仍需努力，包括統一國際綠色金融標準、推動可靠的環境、社會和企業管治（ESG）資訊披露等，以杜絕「洗綠」或「漂綠」行為。史美倫表示，國際機構投資者對ESG投資產品的興趣急增，去年全球投資可持續發展產品逾1.2萬億美元，按年增加45%。她又引述基金公司的調查指，59%的香港受訪投資者對綠色金融產品感興趣，惟現時未有足夠產品，所以認為綠色金融市場大有所為，而香港作為亞洲金融中心一定要扮演重要角色。她績指，港府計劃在未來五年將發行等值1755億元政府綠色債券是一個突破。高瞻