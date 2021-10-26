Tesla突破1000美元 市值破萬億 重磅股將放榜 杜指標指破頂

美國重磅科技股將會在本周陸續公佈業績，市場焦點的五大科企巨頭「FAAMG」亦會在本周放榜，美股三大指數全線向好，杜指及標普500指數齊創新高。美國電動車巨頭Tesla獲大摩調升目標價至1200美元，加上有傳汽車租賃公司Hertz將向其購買10萬輛電動車，刺激Tesla股價曾漲超過一成，突破1000美元水平創新高，市值首次突破一萬億美元大關。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35741點，升64點；納斯達克指數收報15226點，升136點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.47港元，較香港收市價升0.77港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見505.48港元，較香港收市價升0.48港元。大摩料Tesla見1200美元美股本周為科技股超級業績周，俗稱「FAAMG」的五大巨頭，即facebook（fb）、蘋果公司、亞馬遜、微軟，以及Google母企Alphabet將陸續放榜公佈上季業績，杜指成分股中，亦有近三分一企業本周放榜，包括可口可樂、波音、麥當勞等。Tesla獲大摩調升目標價至1200美元，汽車租賃公司Hertz傳將向Tesla購買10萬輛電動車，預計可帶來42億美元收入。另外，Tesla在中國市場收入達31.13億美元，按年增加78.5%；今年首三季Tesla在中國實現營收90.15億美元，按年增加122.92%。多項好消息刺激Tesla股價曾漲超過一成，突破1000美元水平，創歷史新高，市值首次突破一萬億美元大關。三大中概電動車股亦受帶動向好，小鵬汽車曾升逾一成，理想汽車及蔚來汽車亦升約6%。耶倫：美通脹未失控美國支付服務巨擘PayPal發表聲明表示，目前無意收購社交媒體Pinterest，Pinterest股價一度急跌15%，見49.1美元；Paypal則曾升5.5%，其後升幅收窄至約3%。耶倫於周日接受美國傳媒訪問時表示，美國通脹未有失控，更預計通脹可於明年下半年回復正常。她表示，隨着美國在疫情取得進展，她預計這些樽頸會消退，美國人將會重返勞動力市場。對於美國總統拜登的基建設施與重建美好未來計劃開支，她認為會在未來10年內攤分，但她沒有說明這是否會令通脹加劇。另一方面，美國聯儲局將於11月2至3日舉行議息會議，早前聯儲局副主席克拉里達表示，聯儲局很大機會於會議後公佈有關縮減買債計劃。市場已預期聯儲局將於該次會議後宣佈減少買債，市場焦點轉為聯儲局的加息時間表。惟聯儲局主席鮑威爾上周五稱，現時討論加息為時尚早，因貿然加息或會損就業增長。