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日報新聞 > 金融

三葉草孖展反應淡

2021-10-26 列印
        昨日起公開招股的三葉草生物製藥（2197）雖然引入9名基石投資者，但散戶反應冷淡，孖展僅足額認購。三葉草發行1.5億股，招股價介乎12.8至13.5元，每手500股，入場費6818.02元，集資最多20.25億元；預期於11月5日掛牌，保薦人為高盛及中金。

　　8家證券行首日共為三葉草借出2.93億元孖展額，相當於公開發售集資2.02億元，已錄超購，其中富途借出6665萬元，輝立僅借出1000萬元。



　　由微創醫療（853）分拆的上海微創醫療機器人（2252）昨日孖展截飛，9家證券商累計借出逾111億元孖展額，超購逾70倍，其中富途借出近34億元，輝立及耀才分別借出15.3億及13億元，市場預計該股最終公開發售超購逾百倍。
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