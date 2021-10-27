憧憬美推刺激經濟方案 杜指標指再創歷史新高

美國大型科技股於本周陸續公佈業績，加上市場氣氛亦見好轉，以及憧憬美國即將推出刺激經濟方案，美股早段全線向好，杜指及標普500指數再創新高。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35756點，升15點；納斯達克指數收報15235點，升9點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.79港元，較香港收市價跌升0.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見488.65港元，較香港收市價跌13.35港元。歐洲股市週二高收。旅遊及消閒類股升近2%領漲。英國富時100指數收報7277.62點，升54點，升幅0.76%。德國DAX指數收報15757.06點，升 157點，升幅1%。法國CAC指數收報6766.51點，升53點，升幅0.8%。fb績後遭大行唱淡 股價跌逾12%金價下挫。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1793.4美元，下跌13.4美元，跌幅0.74%。facebook（fb）昨晚盤後公佈第三季業績，季內盈利92億美元，按年增長17%，每股盈利按年增19%，至3.22美元，好過市場預期。但受蘋果iOS更新私隱權政策影響，集團收入增長35%至290.1億美元，低於市場預期的295.7億美元；月活躍用戶為29.1億，較市場預期稍低。集團警告，蘋果私隱新政恐對第四季數碼業務造成壓力。facebook績後遭多間大行調低目標價，拖累股價曾跌逾12%。另外，Tesla早段一度再升逾6%，高見1094.94美元再創新高，但其後走勢轉弱，收市倒跌不足1%，見1018.43美元。中概股則普遍向下，百度及京東亦跌逾3%；拼多多及嗶哩嗶哩則跌逾5%。經濟數據方面，美國聯邦住房金融局（FHFA）公佈，八月房價按月上漲1%，按年則升18.5%。油價在高位調整，紐約期油昨晚曾微跌0.1%，至每桶83.6美元。港股反覆回軟 險守二萬六港股方面，恒指昨日高開102點，報26234點，創逾一個半月高後反覆回軟，收報26038點，跌93點。北水南下共淨流出20.39億元，終止連續四日流入，大市成交金額僅1139億元。分析預期，港股成交偏低，大市短期難被推高，料在25500至26500點上落。大型科網股拖低大市，阿里健康（241）發盈警，料中期轉蝕最多3.2億元人民幣，股價大插10.9%，收報10.98元，為表現最差藍籌股；母企阿里巴巴（9988）則跌2.59%，收報169.5元，為拉低恒指最多的藍籌股，拖低指數56點。