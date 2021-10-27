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港出口貨值遜預期

2021-10-27 列印
港出口貨值遜預期
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　　本港9月出口貨值按年升16.5%，低過預期，並連續三個月增幅放緩，進口則增長23.5%。政府表示，在比較基數偏高下仍錄得顯著增長，環球經濟復甦應繼續支持外部需求，但多地供應瓶頸或阻礙環球生產和貿易活動。

　　統計處昨日公佈，本港9月商品整體出口貨值4418億元，按年增長16.5%，差過市場預期的20.6%，進口貨值為4842億元，按年多23.5%；錄得有形貿易逆差424億元，相等於商品進口貨值的8.8%。以季度計，經季節性調整的數字顯示，今年第三季出口按季上升0.3%，進口貨值上升2.1%。



　　以地區劃分，9月出口輸往亞洲貨值按年升15.6%，尤以新加坡最顯著，增達86.3%。

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