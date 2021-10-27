全球受新冠肺炎疫情困擾接近兩年，即使各國致力推行疫苗接種計劃，但仍未擺脫疫情，各國的生產鏈也受拖累，導致物價上漲，加上國際貨運受疫情干擾，出現亂象，貨櫃運費飆升，最終會反映在物價之上，尤其是食材。由於環球新冠疫情不知何時了，由此而激化的食材價格上漲，無人知道何時回落。港府要注視這個民生大問題，不能以市場失衡看待，必要時要適當地介入。 據香港食品委員會指出，全球疫情肆虐，航運延誤，打亂了食品的供應鏈。現時貨運船期難定，以至未能掌握貨物抵埗時間，一個貨櫃原來成本三千美元，已加至二萬美元。中港陸路貨運方面，司機須定期檢測，成本增加，令每一貨車的運費，由以往三千港元升至現在的三千六...

2021-10-27