內房獲官方開綠燈 加速審批人幣還外債

內地發改委外資司會同外匯局資本司昨日召集部份內房企赴京摸底美元債務情況。最新消息指，國家外管局現已為房企動用境內資金償還境外債開闢「綠色通道」，目前房企用人民幣償還境外債時的審批速度明顯加快。據消息指出，發改委主導的會議上，除了在外債備案登記、資金出境等方面滿足企業合理合規的外債置換和償付需求，同時要求企業不斷改善外債結構，嚴格按照批准用途使用外債募集資金，自覺遵守財務紀律和市場規則，積極主動做好境外債券本息償付準備，共同維護企業自身信譽和市場整體秩序。摸底掌握違約風險有內媒引述知情人士消息表示，該次座談會的目的是為聽取參會企業的經營情況、外債償付計劃和意見建議。在此次會議上，參會房企被要求於27日前提交本年度境外債到期情況，29日提交今年年底境外債的安排，需含有到期本金和利息，回購需求、自有資金安排等詳細情況。有內房人士指，此次摸底安排，亦是為掌握企業是否存在違約風險；同時消息人士強調，這並不是新出台的規定和要求，僅為定期摸底，更新訊息。自10月份以來，涵蓋中國恒大（3333）、花樣年（1777）、新力（2103）等在內的內房企業先後出現美元債延期兌付甚至違約的情況，令地產美元債市場產生震盪，惹起監管當局關注。本周初有內媒引述知情人士消息稱，此次被發改委外資司召集入京開會的內房，大部份為美元債大戶，而今次會議的目的可能是為摸底該部份企業美元債的整體情況，會議初定於昨日下午進行。同時有外媒引述消息指，會議主要針對當初在發改委備案登記的發債房企，目前未知具體涉及多少間內房，但相信主要是美元債發行量較大的房企。