內房獲官方開綠燈 加速審批人幣還外債

據消息指出，發改委主導的會議上，除了在外債備案登記、資金出境等方面滿足企業合理合規的外債置換和償付需求，同時要求企業不斷改善外債結構，嚴格按照批准用途使用外債募集資金，自覺遵守財務紀律和市場規則，積極主動做好境外債券本息償付準備，共同維護企業自身信譽和市場整體秩序。
摸底掌握違約風險
有內媒引述知情人士消息表示，該次座談會的目的是為聽取參會企業的經營情況、外債償付計劃和意見建議。在此次會議上，參會房企被要求於27日前提交本年度境外債到期情況，29日提交今年年底境外債的安排，需含有到期本金和利息，回購需求、自有資金安排等詳細情況。
有內房人士指，此次摸底安排，亦是為掌握企業是否存在違約風險；同時消息人士強調，這並不是新出台的規定和要求，僅為定期摸底，更新訊息。
自10月份以來，涵蓋中國恒大（3333）、花樣年（1777）、新力（2103）等在內的內房企業先後出現美元債延期兌付甚至違約的情況，令地產美元債市場產生震盪，惹起監管當局關注。
本周初有內媒引述知情人士消息稱，此次被發改委外資司召集入京開會的內房，大部份為美元債大戶，而今次會議的目的可能是為摸底該部份企業美元債的整體情況，會議初定於昨日下午進行。同時有外媒引述消息指，會議主要針對當初在發改委備案登記的發債房企，目前未知具體涉及多少間內房，但相信主要是美元債發行量較大的房企。