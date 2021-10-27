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滙控委大摩回購 績後獲券商看好

2021-10-27 列印
　　滙控（005）周一宣佈重啟股份回購計劃，昨日便公佈已委託摩根士丹利由即日起最長約6個月時間內回購最多20億美元股份。另外，滙控季績勝預期，市場憧憬滙控明年再有回購行動，亦有望增加派息，證券商紛紛叫買滙控，給予目標價由50元至逾60元不等。

　　滙控公佈，已與大摩訂立一項不可撤回的非全權委託協議，讓大摩可於今年10月26日至不遲於明年4月20日期間，購買總值最多為20億美元普通股，並同時向滙控出售有關股份。滙控是次回購涉及最多約20.42億股普通股，所回購的普通股將被註銷，旨在減少已發行普通股數量。　



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