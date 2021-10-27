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澳門首三季賭收增16.33%

2021-10-27 列印
　　澳門財政局公佈最新的中央帳目預料執行資料顯示，今年首9個月的幸運博彩稅收入達272.34億元（澳門元，下同），按年增加16.33%，單月增加17.66億元。以澳門政府年初預算博彩稅收入達500.05億元計，執行率為54.5%。今年首9個月的幸運博彩稅收，佔澳門期內整體庫房經常收入69.44%。

　　此外，澳門政府日前繼續舉行修改《博彩法》的公眾諮詢會。澳門大學博彩研究所所長馮家超在會上建議，賭牌期限可由現時的20年加可額外延長最多5年，改為10年加最多額外延長5年，以便配合中國及橫琴粵澳深度合作區的長遠發展目標。至於賭牌的數目，他指需要維持賭業規模，建議當局可批出不多於6個賭牌。



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