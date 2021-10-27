新股弱市中搶閘招股，兩隻新股齊於昨日開招，惟招股反應慢熱。綜合多家劵商孖展數據，中國AI醫療影像公司鷹瞳科技（2251）和網上營銷服務提供商優矩互動（1948），首日孖展額錄得3.22億元及2.35億元，分別超購0.78倍和1.14倍。新股市場氣氛仍然低落，整合多家劵商數據，鷹瞳科技首日孖展額錄得3.22億元，以集資1.81億元計，超購認購0.78倍。該公司發售逾2226.7萬股H股，招股價介乎75.1至81.3元，每手100股，一手入場費近8212元，本周五截止招股，預計於11月5日掛牌，瑞銀及中信里昂為聯席保薦人。鷹瞳8212元入場鷹瞳科技股東陣容鼎盛，復星國際（656）旗下的亞東北辰持股12.64%；中國平安保險（2318）旗下的平安醫療科技持股8.82%。而是次集資更引入8名基石投資者，包括原股東清池資本和奧博資本，合共認購6950萬美元股份，以招股價中間價78.2元計，佔發售股份共31%，禁售期為6個月。鷹瞳科技提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案，其今年首6個月收入4947.7萬元人民幣，按年揚近6.6倍；虧損按年收窄24%，至3759.7萬元人民幣。鷹瞳科技是次集資將用於持續改進、開發及商業化核心產品、資助硬件設備研發及生產、資助正在進行及未來的健康風險評估解決方案的研發等用途。至於優矩互動招股情況相若，綜合多家劵商數據，其錄得2.35億元孖展，以集資1.1億元計，超購1.14倍。優矩互動發行1.2億股，招股價介乎6.7至9.16元，每手1000股，一手入場費約9252.3元，本周五截止招股，將於11月8日掛牌，民銀資本為獨家保薦人。優矩每手9252元優矩互動的基石投資者亦相當搶眼，字節跳動（香港）認購總額1000萬美元股份，小米（1810）旗下的投資公司Green Better認購總額500萬美元，以招股價中間價7.93元計，佔發售股份共12.3%，禁售期為6個月。優矩互動主要通過其媒體合作夥伴，提供一站式跨媒體線上營銷解決方案，包括策劃、製作、投放及改善網上廣告，尤其為網上短片營銷解決方案，並為廣告主客戶營銷其產品及服務，以此產生收益。其今年首4個月收入為22.1億元（人民幣，下同），按年升53.6%；盈利則按年急增4.45倍，至6863.9萬元。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，暫時兩隻新股的認購人數不多，又認為現時大市不成氣候，「寧願睇錯，好過入錯市」。致富證券董事及證券業務主管郭家安亦指，申請認購兩隻新股的人數不多，不需要預留孖展額。