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萬洲首九月盈利減12%

2021-10-27 列印
　　萬洲國際（288）公佈今年首9個月業績，期內生物公允價值調整前盈利7.85億美元（約61.2億港元），按年跌11.8%，每股基本盈利5.39美仙；生物公允價值調整後純利錄8.48億美元，每股基本盈利6.04美仙。該集團期內生物公允價值調整前收入200.64億美元（約1565億港元），按年升6.9%；經盈利潤13.14億美元，按年跌11%。

　　肉製品銷售總量於期內按年升2.1%，主要由美國及歐洲銷量分別升5.8%及7.9%帶動。萬洲指，歐美的餐飲服務需求從疫情恢復，零售需求保持強勁，及整合了新併購的業務。但中國的銷量則下跌2%，主要由於消費步伐放緩。



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