  • 2021年10月27日 星期三
  • 25º
  • 81%
熱門： Chickeeduck免檢疫群組燒賣堵路碰瓷黨

日報新聞 > 金融

歐舒丹上季銷售淨額增11.4%

2021-10-27 列印
　　歐舒丹（973）公佈截至9月底止第二季度數據，銷售淨額達3.88億歐羅，以固定匯率計按年升11.4%，亦較2019年疫前水平增7%。其中香港增長最為迅速，在「清關」政策下仍見旅遊零售渠道帶動業績，增長達38.5%。

　　歐舒丹表示，7月至9月的第二季度銷售淨額3.88億歐羅，增長11.4%，香港、巴西、英國、中國市場尤為顯著，增加介乎18.7%至38.5%；如與2019年同期相比，在可比基礎上亦錄得7%增長。歐舒丹指，有關表現主要由於核心品牌L'Occitane en Provence的抵禦能力，以及ELEMIS的增長加快。期內實體批發渠道強勁復甦，尤其是亞洲的旅遊零售。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd