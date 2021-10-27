中環IFC外望——華僑永亨料境外理財客明年倍增

上周二多間銀行爭相第一時間開展大灣區「跨境理財通」業務，華僑永亨銀行亦參與其中，當天與內地合作夥伴平安銀行正式推理財通服務。該行行政總裁歐陽麗玲昨日表示，在理財通帶動下，料明年其境外理財客戶量將倍增，而為配合整體財富管理業務的發展，該行將大增人手。華僑永亨開展理財通業務約一周，歐陽麗玲未有透露至今該行理財通服務的開戶人數，只稱初步以理財通「南向通」內地客戶開戶的人數較多，因有意參與「北向通」的香港客戶，受兩地未通關影響而無法北上開戶進行地投資。她指出，雖然現時提供予「南向通」內地客投資的中低風險理財產品的回報未必夠內地產品吸引，但他們藉此渠道買香港理財產品更着意是進行環球資產配置。該行零售銀行主管陳紹樂說，大灣區市場龐大，平安銀行客戶基礎以億計，預期該行明年的境外理財客將大增一倍。他又指，針對整個財富管理業務，該行增聘的人手將數以百計。歐陽麗玲坦言，聘請人手是最大的挑戰，因同業都在搶人，故該行亦會吸納其他行業的人員再作培訓，另會推見習生培訓計劃。渣打冀與基金公司合作增ESG產品渣打（2888）昨日公佈可持續投資2021報告，指新晉富裕、富裕及高淨值投資者對可持續投資的興趣創新高，但同時對可持續投資抱有顧慮，渣打大中華、北亞地區及香港財富管理業務主管江碧彤表示，該行會透過手機等平台提供資訊，又指該行目前有八種ESG基金上架，期望未來與不同基金公司合作，增加其ESG產品。調查顯示，來自七個市場的2000名受訪者中，13%的投資者已經把逾25%的資金投放於可持續投資方案，遠高於去年的2%，而本港的整體比率為9%，屬偏低水平。在320名本港受訪投資者中，54%表示對可持續投資的認識不足，高於受訪市場平均的46%，69%本港投資者認為需要可量化的證據，以證明可持續投資能帶來社會影響，38%投資者憂慮可持續投資財務表現。江碧彤指，去年3月至今年3月期間，全球73%的ESG基金的回報介乎27%至55%，而標指整體回報為27%，反映ESG基金回報不俗。江碧彤表示，今年目前為止，該行的ESG基金銷售額增加六倍，但現時只有八種ESG基金上架。高瞻