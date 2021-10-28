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加央行突撤量寬 最快明年中加息 歷史高位回落 杜指跌266點

2021-10-28 列印
■大型科技股業績理想，加上經濟數據優於預期，美股昨晚早段穩步上升。
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        大型科技股業績理想，加上經濟數據優於預期，美股昨晚早段穩步上升。杜指早段升40點，至35797點，升幅為0.1%。標普指數升0.2%，至4582點。納斯達克指數升幅較大，達0.5%，指數升至15313點，主要是近期公佈季度業績的facebook、微軟以及谷歌母公司Alphabet，盈利表現均優於預期。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35490點，跌266點；納斯達克指數收報15235點，升0.12點。



　　滙控（005）美國預託證券價格曾見47.40港元，較香港收市價跌0.45港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見488.76港元，較香港收市價升1.76港元。

特朗普概念股見反彈

　　加拿大央行公佈議息結果，一如預期維持0.25%隔夜貸款利率不變，但意外宣佈結束量化寬鬆，並預測最快可能明年4月開始加息，拖累美元兌加元一度急挫逾百點子。

　　谷歌母公司Alphabet昨晚盤後公佈第三季財報，營收651.2億美元，按年增41%，高於市場預期的633.9億美元；每股收益27.99美元，按年增逾70%，亦高於預期的23.50美元，刺激股價曾升逾6%創新高。

　　微軟亦在昨晚盤後公佈其2022財年第一季收益，在雲業務收入強勁下，帶動盈利超出預期。微軟季度收入453億美元，市場預期為439.3億美元，按年增長22%；每股收益2.71 美元，市場預期為2.07美元；淨利潤205億美元，增長48%，其股價急升5%破頂。

  特朗普概念股在連跌兩日後見反彈，SPAC空殼公司Digital World Acquisition（DWAC）曾回升14%，Phunware（PHUN）更曾升近三成。

　　美國9月份耐用品定單按月下降0.4%，市場預期為下降1.1%，跌幅少於預期。扣除運輸的耐用品定單按月增長0.4%，符合預期；扣除飛機的非國防資本財定單按月增長0.8%，市場預期增長0.5%，高於預期。 油價從高位回落，紐約期油昨晚曾跌近1%，至每桶83.8美元。

  歐洲股市低收。金融股領跌，德意志銀行股價大挫7%。英國富時100指數收報7253.27點，跌24點，跌幅0.33%。德國DAX指數收報15705.81點，跌51點，跌幅0.33%。法國CAC指數收報6753.52點，跌12點。

  金價靠穩。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1798.8美元，升5.4美元，升幅0.30%。

港股回吐409點

　　受累科網股持續受壓，港股仍弱，恒指低開243點後，受累A股走軟，恒指一度跌483點，其後大部份時間於25600水平爭持，收市跌409點，收報25628；科指挫212點跌幅達3.2%，收報6441，領跌三大主要指數；國指跌165點，收9093。成交額略增至1206億元。北水南下第二日淨流出22.18億元，連續2日累計流出42.58億元。
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