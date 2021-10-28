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中電信在美營運權遭撤銷

2021-10-28 列印
　　美國聯邦通訊委員會（FCC）在周二舉行的月度會議中，以國家安全為由，表決通過撤銷中國電信（728）子公司在美國的營運權。

　　該公司需要在60日內停止提供服務，結束在美國近20年的營運。FCC指出，中電信受中國政府利用、影響及控制，極可能在沒有獨立司法監督的法律程序下，被逼遵守中方的要求。



以國家安全為由

　　FCC認為，讓中國電信子公司在美國營運，有機會為該公司和中國政府提供了「訪問、存儲、干擾或錯誤傳送美國通訊」的機會。

　　中國電信美洲公司對委員會的決定感到失望，強調該公司會繼續為顧客提供服務，同時採取一切可行選項。
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