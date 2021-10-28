捲美歐網絡攻擊調查 百富環球插四成停牌

全球第三大電子支付終端機（POS）服務商百富環球（327），據報在美國的辦公室遭聯邦調查局（FBI）突擊搜查，被指疑涉及對美國及歐盟組織的網絡攻擊。該股昨日在開市近2小時後，股價急瀉43.3%後申停牌，停牌前報5.4元，單日市值蒸發45億元，百富環球截至昨晚仍表示正了解事情，暫不作評論。百富環球昨日股價甫開市即急插，最多暴瀉過47%，至10時56分申請停牌，以待發出關於內幕消息的公告，該股停牌前跌43.3%，報5.4元，單日市值蒸發45.3億元。控股股東高陽科技（818）亦於午後停牌，股價急跌18.6%報1.06元。百富環球表示，正了解事情，暫不作評論，會適時向市場作進一步公告。美國佛羅里達州媒體WOKV昨日報道，FBI及美國國土安全部的特工到百富環球子公司Pax Technology位於當地的倉庫突擊搜查，其後發聲明指，該行動亦與美國商務部、海軍犯罪調查局、海關及邊境保衛局、以及當地警方合作，已取得法院授權。FBI又指，由於調查仍在進行中，目前無法提供更多訊息。POS系統數據量異常美國一名資深記者在其網絡安全主題的博客「Krebs On Security」亦引述消息報道，有關搜查與百富環球的系統參與了針對美國及歐盟組織的網絡攻擊有關。報道指，事源在數天前，當地一家支付處理公司發現百富的POS系統出現異常網絡數據，當中植入了惡意軟件，向百富查詢後得不到合適答覆，便引發今次調查。報道引述消息人士指，涉事系統所發送的數據量與應有的發送量並不匹配，「有技術證據證明是用於攻擊行動」，而美國及英國各有一家金融服務商已經取消使用百富環球的POS系統，事件除了FBI，亦觸發英國安全局調查，惟沒有交代促使局方調查的具體細節。不過，報道同時引述百富環球的意見，認為調查行動是「出於種族和政治動機」。