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瑞幸股東訴訟案 13.7億達成和解

2021-10-28 列印
　　因財務造假而被納交所除牌、內地連鎖店瑞幸咖啡，就股東集體訴訟達成1.75億美元（約13.65億港元）的和解協議，瑞幸咖啡被指控透過虛報營收，欺詐地抬高股價。該和解協議仍需待明年1月底獲得最終批准，以及開曼群島法院的許可。

  外電報道，該協議更涉及瑞幸管理層、瑞幸2019年首次公開發行6.45億美元（約50.31億港元）股票的承銷商，以及後來發行美國存託股票的承銷商。美國曼哈頓地區法官John Cronan於本周二批准初步和解協議，並安排在明年1月31日舉行聽證會，以考慮最終批准，而該項和解協議仍需要開曼群島法院的批准。瑞幸否認有不法行為。





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