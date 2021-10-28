瑞幸股東訴訟案 13.7億達成和解

多國的新冠肺炎疫情反彈，即使接種了疫苗的人們，仍有感染風險，顯示新冠肺炎病毒不斷變種，抗疫變得棘手，人類將要與之打一場持久戰。多國已經展開打第三針的行動，本港不容落後。衞生防護中心醫學顧問昨晚開會，建議為市民打第三針，當局必須做好安排，其中一個要點，是讓最早響應接種疫苗的市民，先打第三針。 根據顧問建議，免疫系統失調人士，例如患癌、愛滋病、接受器官移植和洗腎等病人應打第三針，而六十歲以上人士，以及曝露於高風險者，包括醫護、前線工作人員等亦應打第三針。這個建議有其合理性，可以為身體或工作上有高危因素的群組，盡快得到補針的保護。此外，由於多項研究顯示，打了兩針後約半年，體內抗體...

2021-10-28