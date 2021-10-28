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受累資本市場波動 平保上季少賺三成

2021-10-28 列印
　　中國平安（2318）公布，今年第三季利潤為236.3億人民幣，按年跌31.2%，主要受資本市場波動影響，公司在上季度對華夏幸福相關投資資產的撥備無重大變化。以首三季計，錄得盈利近816.4億元，按年下滑20.8%，主要受公司對華夏幸福基相關投資資產，進行減值計提等調整的影響。

        平保首三季總收入約9843.9億元，按年跌近1.1%；反映核心利潤的歸屬於母公司股東營運利潤1187.4億元，較去年同期增加9.2%。期內壽險及健康險業務的新業務價值352.4億元，按年下降 17.8%；該業務營運利潤為736.8億元，按年跌2.3%。



        



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