平保首三季總收入約9843.9億元，按年跌近1.1%；反映核心利潤的歸屬於母公司股東營運利潤1187.4億元，較去年同期增加9.2%。期內壽險及健康險業務的新業務價值352.4億元，按年下降 17.8%；該業務營運利潤為736.8億元，按年跌2.3%。
受累資本市場波動 平保上季少賺三成
平保首三季總收入約9843.9億元，按年跌近1.1%；反映核心利潤的歸屬於母公司股東營運利潤1187.4億元，較去年同期增加9.2%。期內壽險及健康險業務的新業務價值352.4億元，按年下降 17.8%；該業務營運利潤為736.8億元，按年跌2.3%。
專家向接種加強劑「開綠燈」 高風險群組 優先打第三針
為了防範新冠疫情第五波殺到，香港施打第三針新冠疫苗，勢在必行。衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨晚舉行聯席會議，為市民打第三針新冠疫苗加強劑「開綠燈」，並訂定優先次序，免疫系統失調人士、六十歲以上長者、...
2021-10-28
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北京冬奧獎牌「同心」精采亮相 大會強調防疫會嚴把關
北京冬奧倒數一百日，北京二○二二年冬奧會開幕倒計時一百天主題活動十月二十六日在京舉行，期間更發佈北京冬奧會獎牌「同心」。同日下午市政協和市委統戰部聯合召開議政會，議題圍繞「努力克服新冠肺炎疫情影響，如...
2021-10-28
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布林肯撐台參與聯國活動 京斥挑戰一中原則提交涉
美國國務卿布林肯日前高調鼓勵所有聯合國會員國支持台灣積極、有意義地參與聯合國的活動。中國駐美國大使館發表聲明，表示強烈不滿和絕不接受，已向美方提出嚴正交涉。 布林肯的聲明稱，台灣已成為民主的成功典範，...
2021-10-28
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麗新16億奪廣播道豪宅地
《星島地產網》昨日率先報道，九龍塘廣播道79號豪宅地，由麗新以約16億元奪得呼聲最高，地政總署昨日傍晚公佈結果，由麗新以16.083億元，力壓其餘16間財團成功奪地，每呎樓面地價約22465元。 樓面...
2021-10-28
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加央行突撤量寬 最快明年中加息 歷史高位回落 杜指跌266點
大型科技股業績理想，加上經濟數據優於預期，美股昨晚早段穩步上升。杜指早段升40點，至35797點，升幅為0.1%。標普指數升0.2%，至4582點。納斯達克指數升幅較大，達0.5%，指數升至15313...
2021-10-28
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拿玻里榜首之魂 黑匕首「博」殺
截至本輪意甲前，拿玻里能夠以八勝一和排第一，貢獻五入球一助攻的前鋒域陀奧森漢居功至偉，更獲教練史巴利堤力捧：「此子更勝基利安麥巴比。」今晚聯賽快車主場迎戰近六輪僅一勝兩和三負的博洛尼亞，這名二十二歲尼日利亞新星勢不負所託，領軍重上勝軌，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now638台周五凌晨2:45直播） 上輪作客羅馬互交白卷，拿玻里意甲開季全勝強勢就此斷纜，不過奧森漢全場四次埋門和兩次成功過人，表現依然出色。此子至今於聯賽上陣八場貢獻五入球一助攻，各賽事十一場合共更有九入球一助攻，狀態之勇可見一斑。 主帥吹噓「更勝麥巴比」 這位尼日利亞前鋒謙虛道：「多得隊友的支援，我才可以...
2021-10-28
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Lady Fifi｜隱世Omakase Sushi Tokami味嚐江戶前
在海港城工作的友人着Fifi嚐嚐隱藏於商場窄巷的Sushi Tokami。傳統江戶前壽司屋位置並不顯眼，然而即使沒甚麼推廣，卻座無虛席，還得早一個月預約，且日期由Sushi Tokami發辦，務求第一...
2021-10-26
- 新世袋教主｜Anson Lo Hanna Jace 潮撐Givenchy Cut-Out
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Stephy齊撐「試當真」九展騷 古仔嚟見工 嗌游學修做修哥
游學修、許賢和蘇致豪創立的網上短片頻道「試當真」團隊，前日在九展舉行現場版慶祝成立一周年，獲古天樂及Stephy（鄧麗欣）擔任嘉賓力撐，古仔更扮見工接受「修哥」面試！ 網上短片頻道「試當真」團...
2021-10-28
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社論——讓「早鳥」便捷打第三針
多國的新冠肺炎疫情反彈，即使接種了疫苗的人們，仍有感染風險，顯示新冠肺炎病毒不斷變種，抗疫變得棘手，人類將要與之打一場持久戰。多國已經展開打第三針的行動，本港不容落後。衞生防護中心醫學顧問昨晚開會，建議為市民打第三針，當局必須做好安排，其中一個要點，是讓最早響應接種疫苗的市民，先打第三針。 根據顧問建議，免疫系統失調人士，例如患癌、愛滋病、接受器官移植和洗腎等病人應打第三針，而六十歲以上人士，以及曝露於高風險者，包括醫護、前線工作人員等亦應打第三針。這個建議有其合理性，可以為身體或工作上有高危因素的群組，盡快得到補針的保護。此外，由於多項研究顯示，打了兩針後約半年，體內抗體...
2021-10-28
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馬場浮世繪——丁冠豪連贏六日旺到爆
丁冠豪昨晚憑「幸運勝駒」報捷，已經連贏六個賽日，旺氣逼人，他賽後說：「『幸運勝駒』非常遲熟，到如今才懂得競賽為何物，我認為牠在五班有足夠的競爭力，今場騎師楊明綸跑得很醒目，出閘後一早埋欄慳位放頭，控制...
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