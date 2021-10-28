港交所上季少賺近3% 首三季表現續強勁

港交所（388）第三季業績出現倒退，截至9月底止，第三季度淨利潤32.5億元，符合市場預期，惟較去年同期下滑近3%，主要是折舊及攤銷所致。但扣除淨投資收益的第三季度核心利潤則按年增5%，另外，首三季淨利潤累計98.61億元，按年升15%。每股盈利7.79元，不派息。港交所行政總裁歐冠昇昨日表示，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，港交所首9個月仍表現強勁。旗下市場於期內一直穩健運營，產品組合進一步拓展，包括新推出的A股衍生產品，加上市場微結構進一步提升，有助交易所鞏固在全球市場的重要地位，繼續善用優勢，把握增長機遇。首三季多賺15% 收入創新高截至9月底止第三季，港交所收入與其他收益與去年持平，錄得53.09億元，這源於平均每日成交金額上升，令交易及結算費上升，但集體投資計劃的公平值淨虧損2300萬元，及保證金投資收益減少令投資收益淨額減少，已抵消了有關升幅。另今年首三季，交易所收入及其他收益按年升15%，至162.18億元，創九個月新高。中港兩地深化金融上互聯互通，滬深港通及港股通成交量創9個月新高，滬股通和深股通平均每日成交金額為1232億元人民幣，「北水」港股通平均每日成交金額為462億元。得益於此，港交所首三季的滬深港通收入及其他收益達20.94億元，創9個月新高，較去年同期升55%。針對國際投資者近期投資態度謹慎，歐冠昇指出，近期一些中國監管消息公佈後，導致國際投資者投資有些止步，相信額外的監管措施，在未來十年會持續存在，投資者在考慮投資時要納入此變化條件。他又指，市場短期受微小因素影響，不評論相關情況，但相信長期來看維持樂觀，雖然還會經歷很多起伏，但其實沒有太多的差別，整體市場仍十分強勁，中港兩地市場仍將繼續保持健康發展。