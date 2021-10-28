  • 2021年10月28日 星期四
  • 25º
  • 78%
熱門： 優才小學DSE癌症姚焯菲汪明荃

日報新聞 > 金融

首三季IPO集資額增32.4%

2021-10-28 列印
　　近期新股氣氛疲弱，但來港上市的公司仍絡繹不絕。今年首三季共有73家公司在港交所掛牌，集資額達2859億元的九個月新高，按年多32.4%。醫療業的IPO保持活躍，期內共有23宗新上市，總集資額達579億元，按年多37%。

　 截至第三季度末，正在處理中的上市申請超過200家（已經遞交A1申請表的公司），處於歷年來較高的水平，其中包括50多家醫療健康公司，顯示香港作為國際生物科技融資中心的吸引力與日俱增。另外，今年首三季，主板新上市公司數目為72家，較去年同期少25家。GEM新上市公司數目僅有1家。



　　港交所行政總裁歐冠昇認為，第三季新股是紮實的一季。　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd