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李寧先舊後新配股　籌最多78億

2021-10-28 列印
　　近期股價節節高升的李寧（2331）昨收市後集資配股。據銷售文件顯示，李寧將以先舊後新的方式配售8800萬股，相當於已發行股本的3.5%，每股配售價將介乎87至89元，較昨日收市價95.2元，折讓6.5%至8.6%，集資額最高達78.32億元。

        銷售文件顯示，由該公司主席李寧旗下、主要股東非凡中國（8032）先向參與今次配股的投資者出售8800萬股，再向該公司認購8800萬股，非凡中國有90日股份禁售期。是次配股的集資額為76.56億元至78.32億元。



  李寧日前公佈三季度運營數據，整個平台的同店銷售按年錄20%至30%高段增長。

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