中環IFC外望——滙豐港首設財管中心攻高端客

滙豐控股（005）正力拓亞洲財富管理業務，旗下滙豐銀行於尖沙咀K11 ATELIER新設香港首個財富管理中心昨日正式開幕。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，該中心主要服務高端理財客，並針對大灣區日益增加的理財需要，計劃擴展財富中心網絡，明年將在港島增設一間中心。滙豐推出「跨境理財通」服務已有一個多星期，伍楊玉如未有透露其理財通開戶數目，僅指周一該行收到逾1000個客戶查詢，並陸續安排客戶開戶。她指內地客戶對理財通「南向通」興趣濃厚，眾多產品中，「南向通」內地客對香港的基金產品興趣較大，對外幣存款亦感興趣。暫時市場上只有中銀（2388）可為「北向通」香港客在港見證開戶，她又稱，業界都有向監管當局反映「北向通」港客因封關無法北上開戶的問題，該行亦希望可參與「北向通」見證開戶，方便港客投資內地理財產品。伍楊玉如指，截至今年6月底，滙豐香港高資產淨值客戶的資產管理規模（AUM）比去年同期增長近三成，財富管理收入按年亦有雙位數增長。伍楊玉如稱，未來將在香港其他具地標性的地帶如銅鑼灣、中環及旺角等地開設財富中心。富邦冀明年中小企客翻倍富邦香港荃灣分行「中小企服務中心」昨日開幕，行政總裁兼董事總經理鍾國強表示，此是該行首間所設的中小企服務中心，明年將在九龍區多設兩間，而在加大力度攻中小企下，料明年中小企客量將翻倍，中小企貸款可望帶動該行整體貸款增長3個百分點。履新數月的鍾國強表示，中小企業務將是該行力拓的領域，期望透過社區網絡拉近與中小企客戶的距離，故設中小企服務中心，以吸納更多中小企客戶。目前中小企客戶數目接近一萬個，冀明年中小企客戶數量可倍增。他指該行計劃明年增設兩個中小企服務中心，並已鎖定九龍兩個地區，分別為九龍東，以及旺角、太子一帶。隨著疫後市道逐漸好轉及失業率下降，很多零售業中小企見勢擴充業務，需要入貨及為新店裝修，從而產生信貸需求。他指該行7月推信用卡商戶貸款，利用科技及數據來向它們審批貸款，且平均只需兩、三日便可批出貸款。高瞻