科網股攀升 企業季績理想 納指創新高 杜指升239點

美國大企業季度業績普遍理想，而就業市場數據亦略勝預期，美股周四早段向好。杜指曾升229點，至35719點，升幅為0.65%；標普指數升0.9%，至4592點；納斯達克指數升1.25%，至15425點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35730點，升239點；標普500指數收報4596點，升44點；納斯達克指數收報15448點，升212點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.22港元，較香港收市價升0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見486.62港元，較香港收市價跌1.58港元。經濟數據方面，美國勞工部公佈，截至本月23日的一周，首次申領失業救濟人數達28.1萬人，按周減少一萬人，預期為28.8萬人，即是少於預期，至於前值修訂為29.1萬人。此外，美國今年第三季國內生產總值（GDP）環比年率初值為增長2%，低於預期的上升2.7%。今年第三季個人消費支出（PCE）物價指數初值上漲5.3%，核心PCE物價指數初值上漲4.5%，符合預期。歐洲3大股市收市個別發展。英國富時100指數收報7249.47點，跌3點。德國DAX指數收報15696.33點，跌9點。法國CAC指數收報6804.22點，升50點。facebook周四宣佈將公司名稱更改為Meta。該社交巨擘是於當日facebook Connect會議上宣佈的更改母公司名稱，以反映其在社交媒體之外持續增長的雄心。此前，facebook本月中才宣佈未來5年內將在歐洲僱用多達1萬名人才發展Metaverse元宇宙。李寧配股急瀉8.2%港股於期指結算日缺乏方向，輕微高開19點後曾升107點，見全日高位25736點，其走勢轉弱，加上受制內地股市弱勢，恒指收報25555點，跌73點。北水南下共淨流出7.92億元，按日減64.31%，連續第3日流出，大市成交金額1293億元。金融股表現拖低大市，中國平安（2318）首三季少賺兩成，績後捱沽跌2.43%，收報58.35元；滙控（005）回吐1.78%，收報47元；港交所（388）績後跌1.52%，收報467.6元，曾見10日低；三者合共拖低恒指69點。另一方面，建行（939）曾創52周低5.3元，最終跌0.37%，收報5.33元。大型科網股回穩撐市，美團（3690）升1.34%，收報272.2元。李寧（2331）折讓約8%配售1.2億股，股價插8.19%，報87.4元，為表現最差藍籌股。