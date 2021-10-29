  • 2021年10月29日 星期五
  • 27º
  • 66%
熱門： 港大白石體育園通關迷姦張繼聰

日報新聞 > 金融

跨境理財通首周 北向通反應略勝

2021-10-29 列印
        「跨境理財通」通航後首周，人行公佈具體交易數據，其中「北向通」投資者反映略好於「南向通」。截至10月22日下午5時30分，合共有5092名個人投資者參與「理財通」，辦理了1047筆跨境資金，匯劃資金達7766萬元（人民幣，下同），南北向通累計購買投資產品2481萬元。南水「北向通」表現勝一籌，港澳地區合共有3222人參與其中，計辦理731筆業務，涉資3907萬元，「北向通」購買內地投資產品1535萬元，當中理財產品佔比最高，達1229萬元；其次是基金產品，有305萬元。

        另一方面，北水「南向通」僅有1870名內地投資者參與，累計辦理316筆業務，涉款3860萬元。內地投資者購買港澳投資產品947萬元，當中抱括投資基金有225萬元，存款涉款722萬元。



        
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd