人行轟券商無牌駕駛 允內地人網炒港股

內地打壓違規跨境買賣股票活動，中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦昨天表示，部份境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，主要專門面向境內投資者提供境外證券投資服務，例如美股、港股交易服務，屬於「跨境交付」範疇，是「無照駕駛」，屬非法金融活動。本港許多證券商亦有向身在內地的客戶，提供網上買賣境外股票服務，是否也會遭內地當作「無牌」經營，有證券業團體表示，有需要向內地當局了解詳情。孫天琦稱，除特定金融服務外，中國未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式提供。金融牌照有國界，對境內外投資者禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構不得在境內經營。受到孫天琦言論影響，在美股開市早段，富途股價已跌兩成，跌至53.8美元，至於老虎證券亦跌一成六，至7.4美元。在美上市券商受累大跌有證券界人士指出，如果沒有內地牌照，香港證券行等境外證券行只可在內地設立代表處，進行一些投資者教育工作，不可以在內地「拉客」或宣傳本身的港股、美股業務。他指出，聽聞有行家找股壇名嘴，在內地舉行研討會，也遭當局追究。至於教導內地投資者「走資」，把內地資金曲線轉到境外投資，更容易犯法。近日遭官媒點名的富途以及老虎證券，在內地推廣業務相當活躍，料會成為當局「開刀」對象。不過如果內地投資者在香港開戶，並在內地透過互聯網落盤買賣港股，是否也屬於打壓的範圍？本地證券界人士亦表示關注近年流行的非面對面開戶是否也不可再進行，以及是否日後不容許本地券商向內地投資者提供網上交易服務。該證券界人士指，近年業界漸流行所謂非面對面(non face to face)開戶，有關開戶身份證認是透過內地公安系統認證的，以確認開戶者身份，業界關注這方法日後是否仍有效。另外，富瑞證券亦指，關注內地投資者是否可用離岸銀行戶口開立證券戶。