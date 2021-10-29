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香港寬頻多賺1.13倍 末期息37.5仙

2021-10-29 列印
　　香港寬頻（1310）截至今年8月底止年度，賺2.07億元，增1.13倍；每股盈利約15.8仙；盈利率倍增，但末期息則按年減少1.3%，每股派37.5仙。該公司持股管理人及執行副主席楊主光表示，未來冀增市佔率，並揚言要「搶最多的客」。就住宅市場寬頻客戶的增長目標而言，該公司期望透過Disney+合作達到100萬客戶的上客目標。

　 期內，收益按年升21%至114.64億元，主要受智能手機銷量大幅增加及計入HKBN JOS的全年業績貢獻。企業業務方面，寬頻用戶按年升2%至11.9萬人；企業ARPU（每用戶平均收入）按年升3%至3036元。



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