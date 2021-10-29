香港寬頻多賺1.13倍 末期息37.5仙

去年十二的月香港國際賽日和今年四月的冠軍賽馬日，香港馬會都是得到了政府同意，實施「賽馬氣泡」以讓海外賽駒的練馬師、騎師和隨行工作人員可入境，因而成功順利舉行之餘，同時也無對政府的防疫工作帶來壓力。然而，政府將大幅取消轄免檢疫群組，雖然該十多個群組跟賽馬無關，但會否影響到馬會稍後再申請「賽馬氣泡」辦國際賽，尚待拭目。馬會現時正靜待政府消息，預計在十一月的第二個星期，將獲得政府答覆，如果再次獲准實施「賽馬氣泡」，馬會就會如期於十一月十七日先公布浪琴表國際騎師錦標賽的參賽騎師陣容，繼而於一星期後，公布十二月十二日舉行的香港國際賽日四場一級賽的本地及海外入選馬匹名單。 馬場浮世繪

2021-10-29