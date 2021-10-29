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中石油上季純利減45%

2021-10-29 列印
　　中石油（857）第三季度業績按國際財務報告準則算，獲得純利220.89億元人民幣，按年跌約45%；期內收入為6837.6億元，較去年同期增37.5%。

        中石油在截至9月底止的首三季內，純利751.26億元，按年增長6.46倍，營業收入1.88萬億元，按年增長31.8%.2021年前三季度，中石油原油平均實現價格為每桶62.66美元，按年上升56.4%。



        中海油（0883）第三季度受惠國際油氣價格繼續走高和公司油氣銷量上升。中石化（0386）第三季純利亦按年縮減55.2%至207.3億元，而經營收益報265.9億元，大概維持去年同期水平。

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