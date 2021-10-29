上季淨利潤降27.5% 比亞迪收市跌2.27%

比亞迪股份（1211）截至今年9月底止，第三季淨利潤12.7億元（人民幣，下同），按年跌27.5%，季內營業收入為543.1億元，按年升21.98%，基本每股收益0.44元。今年首三季計，比亞迪營業收入按年上升38.25%至1451.9億元，因汽車、手機業務增加所致；淨利潤按年跌28.4%至24.4億元，基本每股收益0.85元。比亞迪第3季計入當期損益的政府補助錄5.4億元，而首三季共錄15億元，主要是與產業扶持相關的政府補助；首三季投資損失錄2829.1萬元，去年同期損失2.01億元，主要是以攤餘成本計量的金融資產終止確認虧損減少所致。比亞迪電子少賺五成同系的比亞迪電子（285）截至今年9月底止，首三季淨利潤錄21.56億元，按年跌50.24%，每股盈利0.96元。期內，比亞迪電子營業額錄659.35億元，按年增加27.99%；毛利46.04億元，按年跌38.5%。比亞迪電子指出，今年第三季度，由於晶片短缺而導致客戶需求減弱、波動的局面依然持續，加之國家能耗雙控政策對短期生產的制約，對集團第三季度的經營和業績帶來一定的影響。該集團會積極應對，持續投入研發和新產品佈局，加深與客戶的戰略合作，為長期發展儲備勢能。另外，比亞迪電子表示，其全資附屬公司比亞迪精密、控股股東比亞迪及西安銀行與比亞迪汽車金融將訂立注資協議，現有股東同意按其各自的持股比例，向比亞迪汽車金融合共注資25億元。注資完成後，現有股東各自於比亞迪汽車金融的持股比例保持不變。比亞迪昨日收報301.8元，跌2.27%；比亞迪電子報25.8元，跌0.96%。