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國壽上季純利大跌54.5%

2021-10-29 列印
　　中國人壽（2628）公佈，根據中國企業會計準則，首三季純利按年增長3%至485億元（人民幣），但新業務價值下降19.6%；單計第三季純利則大跌54.5%至75.3億元，主要由於傳統險準備金折現率更新所致。

　　國壽表示，今年首三季營業收入按年增長5.2%，至7271億元，期內保費收入增1.8%，至5534億元，當中續期保費增6.4%，至3922億元，短期險保多1.6%，至679億元。期內新業務價值下降19.6%，退保率為0.93%，較去年同期保持穩定。如單計第三季，營業收入則按年下跌1.5%，至1751億元，純利大跌54.5%，至75.3億元。



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