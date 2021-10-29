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百勝中國與Lavazza加強合作

2021-10-29 列印
　　百勝中國（9987）公佈，第三季淨利潤按年跌76%至1.04億美元，主要是由於經盈利潤減少下降68%，以及對美團（3690）按市值計價的股權投資的虧損。經調整淨利潤9600萬美元，按年下跌63.5%。每股基本盈利為0.25美元；派息每股0.12美元。百勝中國首席執行官屈翠容表示，該集團深化與Lavazza的合作，以加速在中國布局Lavazza咖啡店，目標為到2025年開設1000間門店。

　　該公司於期內，總收入按年升9%至25.5億美元。系統銷售額按年增加1%，其中肯德基和必勝客均增長1%。同店銷售額按年下降7%，其中肯德基和必勝客分別下降8%和5%。



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