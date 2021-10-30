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恒指四連跌 全月彈802點

2021-10-30 列印
■港股於10月最後一個交易日續跌，低開低走，恒指收報25377點，挫178點。
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　　港股於10月最後一個交易日續見回調，低開低走出現四連跌，四日累跌661點。恒指最終跌178點，收報25377點；國指跌90點，收報8961點；科指跌69點，收報6375點，齊齊失守50天線（8991及6387）。北水南下共淨流入6.61億元，終止連續三日流出，大市成交金額維持1262億元。

　　港股於10月傳統股災月表現爭氣，雖暫於26200點遇較大阻力，但恒指全月累彈802點；國指累彈235點；科指則累彈274點。10月最後一周，港股表現相對月初走樣，恒指全周挫749點，國指累跌395點，科指累跌379點。



　　內險股沽壓沉重，中國平安（2318）跌4.2%，收報55.9元，為表現最差藍籌股；國壽（2628）跌3.1%，收報13.56元。其他金融股普遍向下，友邦（1299）跌1.9%，收報87.85元，拖低指數37點；招行（3968）跌2.2%，收報65.55元。大型科網股亦有份拖低大市，小米（1810）跌2.3%，收報21.35元；騰訊（700）跌1.5%，收報481元；阿里（9988）跌1.3%，收報163元；美團（3690）跌近1%，收報269.6元。

油價回升三桶油靠穩

　　國際油價觸及兩周以來低位後回升，三桶油回穩，中石化（386）及中石油（857）績後各升1.1%及0.5%，收報3.82元及3.76元。中海油（883）升1.66%，收報8.58元。

　　英皇證券研究部總監陳錦興表示，港股10月反彈勢頭至26000點受阻，缺乏明確方向，預期踏入11月大市仍受不明朗因素限制，另外重磅科網股ATMX將公佈季績，增添市場觀望氣氛，預期恒指將於25000至26000點爭持。

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