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中行上季多賺13%

2021-10-30 列印
　　中國銀行（3988）及旗下中銀香港（2388）昨公佈第三季業績，中行賺507.1億元人民幣，按年增13.21%；中銀香港則錄得提取減值撥備前經營溢利83.72億港元，按年跌17.66%，按季則升7.17%。首九個月計，中行純利按年增12.22%至1635.23億元人民幣；中銀香港提取減值撥備前經營溢利按年下跌17.5%，至258.4億港元。

　　中銀第三季提取減值準備前淨經營收入為125.57億港元，按年跌11.53%，按季增加7.99%：經營支出41.85億港元，按年及按季分別增加3.95%及9.67%。中銀指，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後，第三季淨利息收入按季升4.7%至84.31億港元，季內，淨息差基本平穩；淨服務費及佣金收入按季回升1.4%。



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