觀望儲局議息及公司季績 港股本周料橫行悶局

港股10月大幅反彈逾800點，惟上周內險季績遜色，拖累港股急回。踏入11月開局，本周美國聯儲局將議息，市場預計將有退市措施出台，證券界人士認為，市場將關注議息結果及上市公司季績，料本周橫行悶局，或在25000至26500點上落。上周港股沽壓沉重，內險及科網等重磅藍籌股回吐，齊齊拖低大市，令上周累跌749點，報25377點，險守50天線。上周五夜期繼續向下，收報25162點，低水215點；ADR港股比例指數則報25223點，較上周五收市低154點。本周將有多國央行議息，除了日本及英國央行外，市場最為關注聯儲局於周四凌晨公佈的議息結果，市場預期將開始縮減買債規模。ADR夜期齊向下光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，聯儲局減買債預期已經過長時間消化，相信未必對股市帶來劇烈震盪，目前股市亦毋須看得太淡，但業績期下投資者入市氣氛仍較為不足，料本周繼續在25000至26500點區間上落，「升又升唔到，跌就有人肯買貨。」他指出，內地對個別行業監管法規繼續出台，內房危機仍未消除，市場對中國寬鬆期望愈來愈淡，暫時大市缺乏方向。專家指須企穩250天線耀才證券研究部總監植耀輝亦指出，市場對議息及季績仍在觀望，緊接下周亦有中共六中全會舉行，港股自上周起已進入悶局，估計本周仍在25300至26000點上落。他提醒，今年恒生指數多次跌穿250天線約25300點水平後引發下跌浪，因此如能持續企穩才能安心。香港股票分析師協會副主席郭思治就表示，上月初所造低位可能已是全年低位，對後市較為樂觀，包括新經濟股只是高台反覆，碳中和概念板塊仍受追捧，但內房等不明朗因素未消除，近期資金只在「塘水滾塘魚」，明顯承托不足。他又相信，第四季會有基金經理粉飾櫥窗，估計會繼續炒起ATM等新經濟股，新能源車等板塊也會繼續強勢，同時滙控（005）、中移動（941）等防守性股份值得中線部署，甚至有資金吸納穩健的內房股。