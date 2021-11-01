投連險擬設新規定 身故最少賠保費1.5倍

據《星島日報》報道，備受市場關注的投資相連保險，據悉將有新規定出台，由於過往這類投連險被指集中投資成份，保障不足，因此今次新規定會加強保障部份，以及退保安排，當中會訂明身故賠償下限為已繳保費的1.5倍。零售市場現有的投連壽險產品大致可根據人壽保障程度劃分為三類，即「高保障的投連險」、「保本身故賠償的投連險」及「固定105%的投連險」，但產品沒有規範，佣金偏高，透明度亦不足，當中涉及較爭議的是被稱為「保單105」的「固定105%的投連險」，因投保人一旦身故，其保單賠償僅為當時戶口價105%。早年「食水深」惹糾紛而且銷售代理賺取佣金甚高，投保人在首一兩年退保，可取回的保費甚少，大量保費其實落入保險公司及銷售代理手中。由於保障額低及退保「食水深」，因此惹來不少客戶投訴及糾紛。金管局在2013年發出辛辣銷售指引，銀行界認為難依循，紛紛退出市場。經過證監會、保監局及業界人士多方努力研究改善產品，最終投連險新規定有望日內出台。據悉，當中最大變化為投保人身故的保障元素大幅提升，會訂明身故賠償下限為已繳保費的1.5倍。另外投連險內的基金收費，不可高於該基金單獨在銀行銷售時收取費用。銀行有望重投市場銀行界對投連險十分關注，多年前金管局嚴限，令銀行退出該市場，影響相關收入。據悉在今次新規例諮詢過程中，滙豐銀行出力甚巨。由於新例下產品保障加強，安排亦更清晰，銀行有望重新銷售投連險，滙豐銀行或許先行，其他銀行亦躍躍欲試。保險業界人士表示，投連險過往保費、保障監管不足，新規方向正確，可以加強投保人保障，亦使產品透明度大大提升，但會影響保險代理銷售此類產品所收取佣金。