——中國製造業活動陷入收縮，國家統計局公佈，10月受電力供應仍然緊張、部份原材料價格高位上漲等因素影響，製造業採購經理指數（PMI）為49.2，按月跌0.4個百分點，是連續第二個月處於收縮區間，並低於市場預期的49.7，製造業景氣度有所減弱。——江蘇寧滬高速公路（177）昨日公佈，今年首三季盈利37.88億元（人民幣，下同），按年增長99.87%；期內，營業收入76.59億元，按年上升43.09%。若單計第三季，該公司錄盈利11.09億元，按年下跌21.33%；營業收入25.98億元，按年下跌3.2%。——去年2月起停牌的民眾金融（279）早前宣佈，獲新世界發展（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛以個人身份出任「白武士」後，該公司上周五公佈已完成重組、貸款轉換、配售減持和發行計劃股份，並達成所有復牌條件，該股將於今日（11月1日）復牌。重組後，鄭志剛將持有公司75%股權，並出任公司非執行董事兼主席。另外該公司早前公佈，由「民眾金融科技」更改名稱為「裕承科金」，亦將於今日生效。——弘陽地產（1996）公佈，於今年10月30日到期本金總額為1億美元的優先票據已贖回。該公司認為，於到期時贖回2019年10月票據將不會對其財務狀況造成重大影響。2019年10月票據將被註銷，並於香港聯合交易所有限公司撤銷上市。——新華社報道，美國總統國家安全事務助理沙利文、商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪在媒體電話吹風會上宣佈，已與歐盟就解決鋼鋁關稅爭端達成協議。——興合控股（1891）昨日公佈，其間接全資附屬公司Heng Hup Metal，以總代價為930萬馬元（約1739.1萬港元），向公司的控股股東Sia氏兄弟全資擁有的5S Unity Properties公司，收購位於馬來西亞雪蘭莪州瓜拉雪蘭莪區的三幅相鄰農地。